Alitalia, Delta Airlines in gara da sola per acquisizione. Rumors

La compagnia americana Delta Airlines avrebbe presentato una sua offerta per l'acquisizione di Alitalia alternativa a quella degli alleati di Air France-Klm. E' quanto riferisce Il Sole 24 Ore secondo il quale "a differenza di quanto pareva in un primo momento, gli americani (almeno per ora) non sono in tandem con Air France-Klm, le quali a loro volta hanno stretto un'alleanza con la compagnia low cost easyJet".

Secondo il quotidiano "le novità di queste ore potrebbero inevitabilmente allungare i tempi della scelta della miglior offerta per la negoziazione in esclusiva: l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo, sulla base delle indicazioni dei commissari, è al momento attesa entro fine mese".