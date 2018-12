Alitalia, Di Maio nomina Discepolo nuovo commissario

Il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha nominato Daniele Discepolo Commissario straordinario di Alitalia in sostituzione del dimissionario Luigi Gubitosi. Lo annuncia una nota del ministero dello Sviluppo. Daniele Discepolo, avvocato, "e' un professionista con grande esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale".

"Come gia' avvenuto nel maggio 2017 all'apertura dell'amministrazione straordinaria della compagnia aerea Alitalia quando fu deciso di derogare alle regole procedimentali allora vigenti per la nomina dei commissari straordinari - prosegue la nota - si e' deciso anche in questa occasione di affrettare il piu' possibile i tempi, al fine di procedere celermente alla sostituzione del Commissario dimissionario Gubitosi e alla luce della delicatissima fase della procedura di cessione dei complessi aziendali della societa'". "Daniele Discepolo - conclude la nota - e' un professionista con grande esperienza nel settore delle procedure concorsuali e del risanamento aziendale.

Classe 1947, il nuovo commissario straordinario di Alitalia in sostituzione di Luigi Gubitosi, è un fedelissimo del vice premier Luigi Di Maio. Nato a Castellammare di Stabia, già consulente del ministro dello Sviluppo economico per le procedure di amministrazione straordinaria, Discepolo è titolare dell'omonimo studio legale con sede a Milano. Dal tessile alla chimica, Discepolo è consigliere di amministrazione di numerose società come la holding quotata Immsi, Manucor, gruppo attivo nella produzione di prodotti chimici derivati dal petrolio, la banca Credito di Romagna, con il benestare della Banca d' Italia.

Nel curriculum anche gli incarichi a presidente dell'Organismo di vigilanza di Esaote, azienda attiva nel settore della ecografia e della risonanza, di Argenta attiva nel settore dei distributori automatici di cibi e bevande. Discepolo è anche presidente del collegio sindacale di Pianoforte holding, holding che detiene le partecipazioni nelle società di abbigliamento e valigeria Yamamay e Carpisam, e di Simest, nonché componente del collegio sindacale di Sorgenia, tra gli altri. Tra gli incarichi assegnati dal Mise, quello a commissario straordinario di Meraklon e Meraklon Yarn, società attive nel settore della chimica ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di Valtur, nonché commissario liquidatore della Cooperativa Covac.