Alitalia: differito al 26/7 lo sciopero del personale navigante

FNTA - Federazione che riunisce piloti e assistenti di volo di ANPAC, ANPAV e ANP - rende noto che le tre sigle hanno accolto l'invito del ministero dei Trasporti a differire al 26 luglio lo sciopero originariamente previsto per lunedi' 24 giugno. "L'incontro convocato per il 3 luglio dal ministro Luigi Di Maio e' certamente un segnale positivo, al momento purtroppo, pur riconoscendo l'impegno delle parti coinvolte al rilancio e allo sviluppo della compagnia di Bandiera, non sono emersi elementi rilevanti tali da revocare definitivamente l'azione di protesta", sottolinea Fnta, che si dice "pronta ad affrontare, in modo costruttivo e nell'interesse del personale navigante, questa delicata fase di trattative con proposte concrete sia di carattere industriale che contrattuale. Nella piena consapevolezza che il rispetto dell'utenza e della mobilita' siano fondamentali in un Paese come il nostro, anche a forte vocazione turistica, e' necessario ribadire che le tempistiche per risolvere con successo la crisi Alitalia sono compresse e che le basi, per creare quel sistema virtuoso a cui si fa riferimento da tempo, vadano gettate nel breve periodo".