Alitalia dove volano i compensi ai commissari? La fumosa smentita del Mise



Felicemente ubriacati dalla vittoria di Emmanuell Macron e di tutti i sani europeisti tendiamo a dimenticarci di qualche vicenda nostrana. Alitalia, ad esempio. Il nostro (con tutto il rispetto per i lavoratori) 'carrozzone volante' ha ottenuto in pochi giorni due punti fermi importanti : il prestito ponte da 600 milioni di euro e la nomina di tre commissari coraggiosi Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.



CRISI ALITALIA: DUE DECISIONI IMPORTANTI



Sulla prima decisione nulla da eccepire. Il prestito era indispensabile per lasciare operativi almeno i voli per i prossimi sei mesi. In realtà il cosiddetto ponte collega due sponde una peggio dell'altra. Si parte da una sponda di circa 8 miliardi di debiti, pagati dai contribuenti in 4/5 anni e si arriva sull'altra sponda dove , in assenza di compratori, si ripeterà il film già visto della 'nazionalizzazione' della compagnia.



CRISI ALITALIA: NESSUN GOVERNO BUTTA 20000 VOTI



Nessun Governo vuole prendersi la responsabilità di gettare fuori dalla finestra almeno 20000 voti.



Sulla seconda molti osservatori e diversi media, memori delle liquidazioni milionarie di altri commissari e dei circa sei milioni liquidati all'ex ministro Augusto Fantozzi per i buoni successi ottenuti guidando Alitalia dal 2011 al 2014 hanno qualche osservazione.Osservazione di merito sui conti in tasca hai tre Commissari che , fortuna loro, rischiano di portare a casa circa 3 milioni di euro a testa.



CRISI ALITALIA: I COMPENSI MILIONARI DEI TRE COMMISSARI



Apriti cielo. Il Mise ( Ministero dello Sviluppo Economico) ha subito smentito con un comunicato che, a volerlo leggere con attenzione, ti lascia stupefatto per la capacità machiavellica di non dire nulla.



In sintesi si capisce che è 'impossibile determinare quale sarà il valore dell'attivo che si andrà a realizzare...( attivo? Una parola sconosciuta in Alitalia da anni). Non si conoscono né l'esito della procedura,né i costi e nemmeno la possibile durata....( bene, ma sapere almeno quanto si pagherà ai tre commissari, potrebbe già aiutare, indipendentemente dal sacro decreto ministeriale del 2016).



CRISI ALITALIA: I COMMISSARI PAGATI CON ACCONTI



E poi la chiusura è magistrale e sostiene che ' in fondo, quello dei tre esperti, sarà un lavoro di anni e verrà pagato solo alla fine di tutto'. Perfetto, almeno da quel lato le tasche dei contribuenti possono stare tranquille! Nemmeno per sogno perché le postille sono la madre di tutte le sorprese e l'ultima dice ' alla fine di tutto il lavoro, salvo la possibilità di liquidare acconti in itinere'. Acconti itineranti pronti ad essere pagati.



CRISI ALITALIA: IL SOGNO DI UNA COMPAGNIA NORMALE E PROFITTEVOLE



E così il cerchio si chiude, come al solito, a favore di pochi. Molto meno invece per i molti, lavoratori, contribuenti e paese che avrebbero invece tutto il diritto di essere orgogliosi di una compagnia aerea nazionale appena appena normale e soprattutto profittevole.