Alitalia e 160 tavoli di crisi: l'agenda Patuanelli, l'ing che ama il basket

Ingegnere, triestino con una passione per il basket, amore per la palla a spicchi che lo ha spinto fino ad allenare le prime squadre di serie minori del capoluogo giuliano e che ora coltiva, appena ha un minuto libero dagli impegni politici nazionali, seguendo l'Alma, la prima squadra del capoluogo del Friuli Venezia Giulia che milita nella massima serie di pallacanestro. Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S al Senato, “generale” di Luigi Di Maio che il capo politico del M5S ha promosso a uomo forte grillino da attivista della prima ora e politico di spicco sul territorio (uno dei pochi) del movimento fondato dal comico genovese, riceverà il testimone pesante dallo stesso Di Maio per la guida del Ministero dello Sviluppo Economico.





Dato dai rumors che hanno animato il totoministri in questi giorni in pole position per andare invece a dirigere il Ministero delle Infrastrutture che ha sul tavolo la spinosa questione della revisione delle concessioni autostradali e il caso Atlantia, Patuanelli è stato invece dirottato al dicastero di via Veneto.

C’è molta attesa anche su questo Ministero, perché Patuanelli erediterà i dossier, altrettato spinosi, di Alitalia, vicino all’ennesima revoca, Ilva e i nuovi problemi appena riemersi su uno dei casi più rumorosi della gestione Di Maio. Ovvero quello dello stabilimento Whirlpool di Napoli, su cui la casa madre americana ha fatto marcia indietro dopo i 16 milioni stanziati dal precedente governo e che gli statunitensi ora vogliono rimettere sul mercato.

Ma oltre ad Alitalia, Ilva e Whirlpool, ci sono i 160 tavoli di crisi aperti al Mise e che con l’economia in stagnazione a un passo della recessione rischiano di diventare molti di più. A cominciare, come ha denunciato la Fiom ieri, dalla crisi del settore automotive che sta risentendo del forte rallentamento dell’industria delle quattroruote tedesco. Comparto finito vittima della guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina.

Forse un ingegnere sarebbe stato meglio al Ministero delle Infrastrutture, ma Patuanelli, premiato dalla strenua fedeltà a Di Maio, è un politico del Nord, area delle imprese manifatturiere che a marzo piazzeranno un proprio presidente alla guida della Confindustria dopo l’esperienza Boccia. Mondo a cui il grillino giuliano saprà parlare conoscendone il Dna.