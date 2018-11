Alitalia, ecco il timing del salvataggio. Rumors

Dieci giorni di tempo. Questo il tempo che secondo i rumors sarebbe stato concesso in più ai commissari Alitalia per valutare le offerte di Ferrovie ed easyJet, pervenute mercoledì scorso sul tavolo di Stefano Paleari, Enrico Laghi e Luigi Gubitosi. Ma c'è anche un'altra offerta, quella degli americani di Delta, che puntano a rafforzarsi in Ue tramite Alitalia.

Il timing del salvtaggio, rivela oggi il Sole 24 Ore, è serrato. Tra dieci giorni arriverà l'attesa relazione dei commissari al ministro dei Trasporti, per la decisione sulla trattativa in esclusiva. La risposta del ministero, tramite l'apposito pool di esperti incaricato, dovrebbe arrivare entro cinque giorni al massimo.