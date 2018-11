Alitalia-Ferrovie, prove generali di integrazione

Alitalia-Ferrovie, prove di intesa in vista dell'operazione che dovrebbe portare l'ex compagnia di bandiera dentro il perimetro delle Fs. Dalla seconda settimana di dicembre quattro treni al giorno arriveranno all’aeroporto di Roma Fiumicino, e da qui ripartiranno.

Un’iniziativa, dicono i ben informati, finalizzata ad evitare ai passeggeri che prendono l’aereo di cambiare treno a Roma Termini, come avviene oggi con la navetta Leonardo Express, che rimarrà in servizio. Il tragitto tra Roma Termini e Fiumicino, tuttavia, non sarà percorso ad alta velocità.

Nel frattempo, scrive il Sole 24 Ore, i commissari di Alitalia hanno inviato ieri al ministero dello Sviluppo economico la relazione sulle offerte ricevute per l’acquisto della compagnia e secondo i rumors gli stessi commissari avrebbero riconosciuto come offerta migliore quella di Ferrovie dello Stato. Che la settimana prossima dovrebbe incontrare alcuni potenziali partner come Delta.