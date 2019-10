Alitalia, Fs dà due di picche a Lufthansa. Rumors

Niente da fare. Ferrovie dello Stato rispedisce al mittente la proposta di Lufthansa , almeno così com’è formulata ora. L’amministratore delegato Gianfranco Battisti, secondo i rumors, ha risposto ieri alla lettera inviata dal numero uno di Lufthansa , Carsten Spohr, e dal direttore commerciale, Harry Hohmeister, mettendo in fila tutte le motivazioni.

La missiva comincia col ricordare alla compagnia di bandiera tedesca che la procedura dava tempo fino all’8 febbraio scorso per la presentazione delle candidature, data disertata da Lufthansa . In secondo luogo, e questo è il cuore della replica di Fs, una sola alleanza commerciale priverebbe l’attuale newco di un partner azionario e lascerebbe scoperta una quota del 10% del capitale che è quella attualmente in carico a Delta.

Battisti, scrive MF, precisa infatti che il gruppo non è disponibile ad accollarsi quella partecipazione (che andrebbe divisa con Atlantia per mantenere le rispettive quote alla pari) né ad andare avanti senza l’appoggio, finanziario e industriale, di una compagnia aerea. A queste condizioni, insomma, Lufthansa non può rappresentare un’alternativa a Delta.

La risposta, fanno sapere fonti vicine al dossier, non chiude completamente le porte a Lufthansa , che può ancora rilanciare.