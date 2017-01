Alitalia gioca la carta low cost.Allo studio cessione a Ryanair-EasyJet. Rumor

Alitalia gioca la carta low cost. Secondo le indiscrezioni, Cramer Ball, amministratore delegato dell'ex compagnia di bandiera, ha chiesto il via libera agli azionisti per studiare due ipotesi di piano industriale per il breve e medio raggio: o fare una propria compagnia low cost o mollare tutto e vendere queste attività a una low cost gia' affermata, come Ryanair o EasyJet.

La proposta sarebbe rivoluzionaria per Alitalia anche per l'impatto sociale se si arrivasse a una cessione e sarebbe stata ipotizzata dal Ceo ieri nel corso di un vertice con i rappresentanti delle banche azioniste e della Cai, la società che possiede il 51% della nuova Alitalia. Ball avrebbe ottenuto l'autorizzazione a proseguire nell'approfondimento delle due ipotesi. Il nuovo piano che Ball deve ancora preparare dovrà essere verificato dai consulenti indipendenti gia' scelti dalle banche, Roland Berger e Kpmg. Intanto, per Alitalia arrivano altri 300 milioni da Etihad. Cento milioni di euro sotto forma di prestito, e la conversione delle obbligazioni in strumenti semi-equity. Etihad conferma cosi' il suo appoggio all'aviolinea, di cui detiene una quota del 49%.

A fornire le cifre a sorpresa, è stato direttamente il presidente e ceo di Etihad Aviation Group, James Hogan, parlando ieri all'annuale Global Airfinance Conference di Dublino. E non lo ha fatto da manager con un piede sulla porta.

Al contrario, ha assicurato di avere il piano appoggio degli emiri nel portare avanti la strategia di partnership europee, nonostante questa sia gia' costata alle casse di Abu Dhabi un esborso di 1,7 miliardi di euro, con perdite pro-quota per 778 milioni di euro, sommando quelle registrate da Alitalia e Airberlin. Smentita invece, una volta di piu', l'ipotesi di un'alleanza con Lufthansa attraverso l'acquisizione di una quota. Con la compagnia tedesca, ha detto Hogan, e' pero' in cantiere un nuovo accordo di code sharing.