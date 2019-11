Alitalia, i commissari: più cassa ad ottobre. In arrivo l'offerta Lufthansa

In attesa che domani il Cda di Lufthansa dia indicazioni più precise sulle reali intenzioni nei confronti di Alitalia, con il vettore tedesco sono in corso "approfondimenti". "Fs ci ha comunicato di aver definito alcuni partner per la newco, avendoli identificati in Atlantia e Mef e di aver identificato un partner industriale in Delta, salvo gli approfondimenti in corso che Fs sta svolgendo con Lufthansa", ha osservato il commissario straordinario di Alitalia, Enrico Laghi, nel corso di un'audizione alla Camera.



I tre commissari, auditi dalle Commissioni Attivita' produttive e Trasporti della Camera, hanno fatto il punto della situazione, affermando che entro il primo trimestre (31 marzo) del 2020 la cessione della compagnia deve essere chiusa. "La dotazione finanziaria" di 400 milioni di euro prevista nel decreto fiscale "e' finalizzata all'ordinaria gestione e al closing" dell'operazione, ha detto ancora Laghi, spiegando che tutto l'iter dovra' essere concluso entro il "primo trimestre dell'esercizio 2020". Sempre a proposito della tempistica per chiudere la cessione alla newco, Laghi ha affermato che un'ulteriore piccola proroga della data per la presentazione dell'offerta vincolante non sarebbe un dramma.



Più stringente sui tempi, Daniele Discepolo per il quale la scadenza, fissata dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli al prossimo 21 novembre, "a questo punto è essenziale". "La vicenda si sta protraendo da molto tempo, sta durando molto oltre i limiti consentiti. Questo termine a questo punto diventa essenziale", ha sottolineato.



In ogni caso, Discepolo ha precisato che "la coesione tra i commissari e' totale" e che non c'è nessuna preferenza per qualcuno dei contendenti. Riguardo ai dubbi di Atlantia, manifestati nella lettera a Patuanelli del 2 ottobre scorso, Laghi ha riferito che Fs hanno assicurato "la conferma dell'interesse" della holding dei Benetton. "Per noi è sufficiente per ritenere Atlantia al tavolo e facente parte del consorzio. Cosi' come Fs sono impegnate in prima linea nell'offerta". Neutralita' e prudenza quindi sulla scelta del partner industriale che dovrà dare il supporto e le competenze necessarie per il rilancio di Alitalia.



"Siamo in attesa dello scioglimento della riserva di Fs per la scelta del partner industriale", ha tagliato corto Laghi. Sul fronte finanziario e operativo l'ex compagnia di bandiera al 31 ottobre aveva una liquidita' pari a 315 milioni di euro contro i 310 milioni di euro di fine settembre. Sempre a ottobre la societa' ha trasportato, complessivamente, 1.827.567 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari all'80,4%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. "Questa e' un'azienda che fatturerà anche quest'anno oltre tre miliardi di euro", ha dichiarato, Stefano Paleari, aggiungendo che Alitalia, "e' un'azienda che sta sul mercato, nei limiti dell'amministrazione straordinaria".