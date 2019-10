Alitalia, i tedeschi ci riprovano. Blitz di Lufthansa su Delta

La Germania rimette nel mirino Alitalia. Lufthansa avrebbe inviato una lettera a Ferrovie dello Stato e ministero dello sviluppo economico “una proposta di collaborazione strutturata — per ora solo commerciale — da siglare con un’Alitalia guidata da Atlantia, con il contributo di Ferrovie dello Stato e senza Delta Air Lines”.



Il gruppo tedesco offrirebbe una partnership sui voli con tanto di condivisione dei ricavi e coordinamento delle attività commerciali, ma senza l’ingresso nell’azionariato. Questo missiva, sempre secondo il Corriere della Sera, “provoca un ulteriore scossone alla cordata che lavora al rilancio”. Tanto che la comunica ...

Tanto che la comunicazione viene bollata come “azione di disturbo”, che innervosisce il partner americano Delta, vista la prossimità alla scadenza del 15 ottobre per la presentazione dell’offerta vincolante per Alitalia.



Nei giorni scorsi, come riportato da Affari, la compagnia aveva ribadito il suo interesse, ma con paletti precisi. "Per quanto riguarda Alitalia non c'è nulla di nuovo da parte nostra. Quanto dichiarato in passato è ancora valido, ovvero: 'Abbiamo sempre sottolineato che siamo interessati a una Alitalia ristrutturata e abbiamo presentato idee appropriate in tal senso. Il nostro atteggiamento non è cambiato. Tuttavia, abbiamo sempre detto chiaramente che il mercato italiano è molto importante per noi e che cresceremo lì, anche se le nostre idee su Alitalia non avessero successo, ad esempio con Air Dolomiti. Ci atteniamo ai piani così come sono'". Aveva detto Boris Ogursky, Portavoce Europa, Medio Oriente e Africa di Lufthansa.