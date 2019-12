Alitalia, il piano del commissario. 2.500 esuberi, meno costi e Lufthansa

Il commissario Giuseppe Leogrande, da poco nominato per cercare di risolvere la delicata situazione di Alitalia è già al lavoro per cercare possibili soluzioni, e ha cinque mesi di tempo per riuscirci. I tre obiettivi anticipati da Il Messaggero: tagliare i costi, ridurre gli organici e trovare un partner industriale e una nuova alleanza internazionale che permetta alla società di non chiedere altri soldi al governo.

I due prestiti ponte sono costati alle casse italiane ben 1,3 miliardi di euro e l'Unione europea ha acceso un faro sull'operazione, temendo l'ipotesi di aiuti di stato. C'è poi la spina dei 2.500 esuberi. In questa ottica sarà fondamentale l'incontro con i sindacati che hanno indetto uno sciopero per venerdì 13 dicembre. L'avvocato, esperto in diritto fallimentare, dovrà mettercela tutta per convincerli che il suo piano di risanamento è quello giusto. Nel curriculum ha dalla sua l'aver portato fuori dalla secche della crisi la compagnia Blue Panorama e si spera che replichi quel risultato. Non solo licenziamenti, ma prepensionamenti mirati e scivoli per favorire al massimo le uscite volontarie.

Poi ci sono i risparmi sui costi. Ovvero la revisione di tutti i contratti, dal leasig al catering, dalla manutenzione agli slot. Infine c'è il probabile passaggio da Sky Team a Star Alliance, nell'ottica di un possibile matrimonio della nostra compagnia di bandiera con Lufthansa. La scelta tedesca vedrebbe già d'accordo i sindacati che considerano il gruppo il più affidabile in termini industriali.