Alitalia, il Tesoro rimane fuori. Rumors

C'è un altro elemento che porta dritto a Lufthansa nelle pieghe del decreto Alitalia. In sintesi, lo Stato resterà fuori o, più precisamente, il Tesoro non potrà più entrare nel capitale semplicemente convertendo in azioni gli interessi sui finanziamenti ponte concessi alla compagnia, com'era previsto nella precedente formulazione della procedura. Lo si legge nella documentazione preparata dall'Ufficio Studi del Senato per l'esame parlamentare. Il decreto, scrive Milano Finanza, nel frattempo, è stato stralciato dalla manovra (l'emendamento era "inammissibile") e incardinato per l'iter tradizionale, che si annuncia già un percorso a ostacoli. In ballo c'è la nuova procedura di cessione, da avviare entro il 31 maggio, ma soprattutto il nuovo prestito da 400 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso dei 900 milioni di euro già concessi alla compagnia, stimati fin qui in 145 milioni di euro, la procedura di restituzione prevedeva che gli interessi venissero versati all'entrata del bilancio dello Stato "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019".