Alitalia, in arrivo commissario unico. Dl ad hoc per il nuovo prestito ponte

Commissario unico e nuovo prestito ponte di 400 milioni con decreto ad hoc per consentire all’ex compagnia di bandiera di restare operativa fino al 31 maggio 2020, il termine per la procedura di cessione. Secondo quanto riporta l’agenzia Radiocor è atteso stasera in Consiglio dei ministri il decreto legge, di cui si è discusso anche ieri in serata nel governo durante il vertice sul Mes, che sbloccherà il nuovo prestito ponte e che dovrebbe prevedere un mandato più ampio per l'amministrazione straordinaria.



Secondo alcune indiscrezioni, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, starebbe pensando di sostituire i tre attuali commissari straordinari di Alitalia - Enrico Laghi, Daniele Discepolo e Stefano Paleari - con un commissario unico affiancato da un vice. Il cambio della struttura commissariale dovrebbe avvenire in settimana. Nella bozza del decreto è prevista inoltre una nuova procedura di cessione di Alitalia. Il termine è fissato al 31 maggio 2020 per permettere al commissario, entro quella data, di procedere al trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner.



Si tratta di risorse già stanziate col decreto fiscale e confermate anche se non è stata ancora finalizzata la cordata per la cessione della ex compagnia di bandiera. Intanto, ha detto la titolare del Mit, Paola De Micheli, "il governo italiano ha negoziato con la Commissione questa sua decisione" su Alitalia.



"Mi risulta che sul testo che arriva questa sera ci sia stata nella giornata di oggi una presa di posizione della Commissione. Stiamo cercando di fare di tutto per rilanciare una grande azienda italiana". La risposta è arrivata a chi le chiedeva se non ci sia il rischio che la Commissione Ue possa chiedere la restituzione dei soldi erogati con un nuovo prestito a favore di Alitalia.