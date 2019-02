Alitalia, la Lega vuole Lufthansa.I tedeschi sperano nelle tensioni con Macron

Su Alitalia c’è una divisione interna al governo che rischia di condizionare i piani per la vendita della compagnia. Il sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, avrebbe un canale informale con i vertici di Lufthansa per trovare una sintesi che possa mettere d’accordo tutti: i sindacati, i vertici di Ferrovie e le strategie della compagnia tedesca abituata a rimettere in sesto vettori sull’orlo del fallimento (vedi Swiss Air ed Austrian Airlines) portandoli all’utile in poco tempo e integrandoli nel suo sistema di rotte con hub a Francoforte.

Lo scrive il Corriere della Sera secondo cui la dichiarazione di qualche giorno fa attribuita all’aviolinea guidata da Carsten Spohr ("No ad una società con il governo") sembra essere tattica per far emergere le contraddizioni interne all’esecutivo. Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, la soluzione congiunta Delta-Air France-Klm al 40% (con gli americani in posizione dominante) sarebbe gradita ai Cinque Stelle perché permetterebbe al governo di mantenere il controllo della compagnia.

I tedeschi sperano in realtà che con Delta i negoziati si arenino anche per la possibile indisponibilità dei francesi già scottati dall’esperienza del 2008 in cui acquisirono il 20% salvo perdere tutti i soldi. Anche i rapporti al minimo storico tra Roma e Parigi sull’immigrazione possono non giovare al dossier.