Alitalia, Lufthansa ribadisce: "Vogliamo la compagnia ristrutturata"

Alitalia "deve essere ristrutturata", allo stato attuale "non ci interessa". Cosi' il direttore finanziario di Lufthansa, Ulrik Svensson, rivolgendosi agli analisti secondo quanto riferisce la stampa tedesca. L'Italia e' un mercato importante per Lufthansa ma le condizioni in cui si trova oggi Alitalia sono tali per cui "non siamo interessati".

Alitalia: Calenda, oggi in cdm proroga su prestito e vendita

Oggi in cdm "io ho il mio decreto su Alitalia", un provvedimento che proroga il "prestito ponte e la vendita". Lo afferma a Circo Massimo, su Radio Capital, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sul fronte degli acquirenti, dice il ministro, la situazione e' congelata, "aspettano di capire, vogliono vedere il nuovo governo, capire come evolve". Dal punto di vista della cassa della compagnia di bandiera on ci sono problemi", assicura il ministro.