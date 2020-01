Alitalia, Lufthansa si tira indietro. Zeni è il nuovo direttore generale

Lufthansa continua a non volersi impegnare in prima persona con un investimento diretto in Alitalia. Almeno per il momento. Il responsabile per il gruppo tedesco del dossier Alitalia, Joerg Eberhart, presidente e Ceo di Air Dolomiti, ha ribadito la volontà di Lufthansa nel procedere con un'allaenza commerciale, posizione espressa fino ad oggi e che nelle previsioni dell'aviolinea teutonica potrebbe generare oltre 100 milioni in più per il gruppo italiano.





In audizione in commissione Trasporti della Camera sul decreto Alitalia (il provvedimento, entrato in vigore il 2 dicembre, deve essere convertito entro il 31 gennaio), il manager del gruppo tedesco ha motivato la scelta della propria compagnia spiegando che "nonostante gli incontri positivi avuti finora con Fs e Atlantia, Lufthansa non ha finora trovato un piano comune che le consenta di proporre un investimento".

