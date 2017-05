«Da economista liberista sono convinto che l’amministrazione straordinaria possa funzionare quando un’azienda ha le potenzialità per stare sul mercato. Alitalia, secondo me, è tra queste, ma occorre agire in fretta e nel rispetto del metodo previsto dalla procedura. Ai commissari di Alitalia direi: per riportare in bonis la compagnia dismettete gli asset non core e tagliate le rotte in perdita. Per rilanciarla da un punto di vista finanziario, valutate l’interesse anche di private equity e venture capitalist. Ma soprattutto una cosa: fate come Bondi che quando era commissario di Parmalat non ascoltava i politici …».

In un’intervista a Tempi.it (http://www.tempi.it/alitalia-marzano-vi-spiego-come-rimettere-in-piedi-la-compagnia#.WQyQO1XyjIV), Antonio Marzano spiega in che modo la legge sull’amministrazione straordinaria che porta il suo nome (fu emanata nel 2004 per il salvataggio di Parmalat) potrà rimettere in piedi l’Alitalia. E proprio il salvataggio della Parmalat fu un’esperienza di successo che valse all’economista ed ex ministro (ha diretto il dicastero delle Attività produttive per cinque anni sotto il governo Berlusconi), lo status di cittadino onorario di Collecchio, dove ha tutt’oggi sede il produttore di latte. Marzano ripercorre l’evoluzione negli anni della legge ricordando che ha consentito di salvare almeno a un centinaio di imprese facendo leva sui loro punti di forza.