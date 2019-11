Alitalia, Mattarella in campo per il salvataggio. Delta vicina alla firma

Il Colle in campo per Alitalia? Sarebbe cominciata una moral suasion da parte del Quirinale sulla presidenza del Consiglio e sul ministero del Tesoro per trovare la quadra su Alitalia. Il ragionamento, dicono i rumors, è che il delicato momento che riguarda l’impianto di Taranto impone una decisione veloce sulla compagnia visto che i negoziati si trascinano da ormai un anno senza arrivare ad una cordata definitiva dopo sette proroghe.

L’accelerazione chiesta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, scrive il CorSera, sembra aver avuto un effetto indiretto anche sui tavoli tecnici che si susseguono ogni giorno e che coinvolgono ancora Lufthansa (l’ultimo è stato a Francoforte venerdì scorso), ma i tedeschi non hanno espresso la volontà di un investimento nel capitale, condizione essenziale per entrare nella newco.

Per questo Delta Air Lines risulta in vantaggio nella corsa a diventare il partner industriale della cordata per il rilancio del vettore tricolore. Quei 100 milioni di euro messi sul piatto già diversi mesi fa potrebbero fare la differenza rispetto a Lufthansa, la cui offerta si limita a una partnership verso il Nord America.