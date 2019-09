Su richiesta dei commissari straordinari Alitalia, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha autorizzato la proroga sino al prossimo 15 ottobre del termine per la presentazione dell’offerta vincolante e definitiva per Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato. È quanto annuncia il Mise in una nota, spiegando che la proroga ha l'obiettivo di "permettere al consorzio acquirente di definire i dettagli del piano di rilancio della compagnia aerea".