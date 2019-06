Alitalia, nuova lite Di Maio-Atlantia. La Lega: il M5S trovi un'alternativa

Alitalia: Di Maio, se revochiamo concessioni, Atlantia non puo' essere coinvolta - 'Abbiamo detto, ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi, che revocavamo le concessioni ad Autostrade. Ora si deve esprimere la commissione del Mit, e spero ci dia i presupposti per la revoca. Quando il Governo revochera' coerentemente le concessioni, le azioni di Atlantia perderanno in Borsa e l'azienda sara' in difficolta'. Se la mettiamo in Alitalia, si trascina a picco anche Alitalia'. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel corso della registrazione di Porta a Porta. 'L'obiettivo e' rilanciare Alitalia, io mi permetto solo di dire che mi sorprende che qualcuno' con evidente riferimento alla Lega 'stia dalla parte dei Benetton. Siamo andati a fare una promessa alle famiglie delle vittime, ma allo stesso tempo sto lavorando per risolvere una crisi che proviene dai capitani coraggiosi del Governo di Berlusconi e della Lega. Io non dico che ho tutte le soluzioni ma mi lascino lavorare per rilanciare un'azienda, non con quelli a cui abbiamo revocato le concessioni, e' come mettere dentro un'azienda decotta. Finisce che esponi ai rischi non solo Autostrade ma anche Alitalia'. Facendo il punto sulla situazione della compagnia 'di bandiera', Di Maio ha ricordato: 'Abbiamo gia' trovato tre azionisti, Delta, Fs e il Mef, che converte una parte del prestito ponte. Manca il 37%, che ha visto una serie di offerte che stiamo vagliando'.

Alitalia: Atlantia, gravi parole Di Maio, pronti ad azioni legali - "Le dichiarazioni odierne del vice presidente Di Maio perturbano l'andamento del titolo Atlantia in Borsa, anticipando la presunta conclusione di un procedimento amministrativo che il ministro Toninelli ha affermato solo ieri 'essere ancora in corso', e determinano gravi danni reputazionali per la societa'". Lo afferma una nota di Atlantia. "La societa' - prosegue la nota - si riserva di attivare ogni azione e iniziativa legale a tutela dei propri interessi, dei dipendenti, degli azionisti, dei bondholders e degli stakeholders tutti. Si ricorda che, sulla base del contratto di concessione in essere, ogni ipotesi di revoca - ove mai ne venissero accertati i presupposti - richiederebbe il previo pagamento del valore della concessione stessa, nei termini contrattualmente previsti e approvati per legge". Si ricorda infine che Atlantia "e' il leader mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con oltre 14.000 km di rete e 30.000 dipendenti nel mondo".

Alitalia: Centinaio,non tifo per nessuno,ci portino proposte - "Io non tifo per nessuno". Cosi' il ministro del turismo e agricoltura Gian Marco Centinaio replica al collega delle Infrastrutture Danilo Toninelli sul dossier Alitalia e sul possibile ruolo di Atlantia, su cui c'e' il veto del M5s. "Su Alitalia dico una cosa molto semplice - ha detto Centinaio a margine di un evento di Fs - ci sono dei ministri che hanno la delega: ci portino le loro proposte e ci facciano capire chi hanno contattato e le proposte che hanno sul tavolo. Dire no a priori senza alternativa diventa rischioso".