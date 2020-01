Alitalia, ok al prestito da 400 mln. Restano le incognite sulla cessione

Il decreto su Alitalia e' legge. L'Aula del Senato lo ha approvato in via definitiva con 140 voti favorevoli e uno contrario. Gli astenuti invece sono stati cento. Il decreto prevede lo stanziamento di altri 400 milioni di euro per il prestito ponte per mettere al sicuro la societa', somma che dovra' essere restituito entro sei mesi. Le risorse sono gia' state versate dal ministero dell'Economia lo scorso dicembre, per cui il prestito dovrebbe essere rimborsato prima della fine di giugno, entro sei mesi dall'elargizione. Il tasso di interesse e' di quasi il 10 per cento ma non e' detto che la compagnia di bandiera riuscira' a rimborsarlo, come accaduto con il precedente prestito che arrivo' dall'esecutivo di Paolo Gentiloni.

Il governo ha cosi' raggiunto l'obiettivo che si era prefissato, ovvero quello di fare approvare il testo in Parlamento entro il 31 gennaio, rispettando cosi' i tempi tecnici per arrivare al 31 maggio del 2020. Per quella data dovrebbero espletate le "procedure per il trasferimento dei complessi aziendali" del Gruppo, e quindi si dovrebbe finalizzare la procedura per una eventuale cessione della societa'. Anche se, ad oggi, non ci sono compratori in lizza per l'acquisto di Alitalia. Da quanto emerso fino ad ora, il commissario unico, Giuseppe Leogrande, sembrerebbe intenzionato, in caso di mancata vendita, a puntare sulla creazione di una nuova societa', una Newco che potrebbe avere lo Stato come socio o una partecipazione della stessa compagnia commissariata. Altro punto fondamentale del testo, che ha subi'to poche modifiche durante il passaggio alle due Camere, e' quello dei livelli occupazionali e delle unita' operative dei complessi aziendali. In questo contesto, e' previsto anche l'obbligo di rendicontazione periodica alle commissioni parlamentari da parte di Leogrande. Quest'ultimo ha evidenziato, durante le sue audizioni in Parlamento, che Alitalia "ha bruciato", durante il periodo di amministrazione straordinaria, iniziato il 2 maggio del 2017, circa "300 milioni di euro all'anno".