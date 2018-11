Alitalia: ok dei commissari della compagnia all'offerta di Ferrovie. Via libera per il vettore italiano. In arrivo dal 9 dicembre il nuovo orario. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la holding di Villa Patrizi ha ricevuto la comunicazione che l'offerta "è stata positivamente valutata dai commissari sentito il ministero vigilante", cioè il Ministero dello Sviluppo economico.

L'ad Gianfranco Battisti, a margine della presentazione del nuovo orario in vigore dal 9 dicembre, a Milano. aveva confermato l'offerta: "Noi siamo convinti della bonta' a livello industriale del progetto: ci crediamo".

Il gruppo, per cui "la quotazione" non e' una priorita'" perche' "lo sono i pendolari", fara' slittare leggermente la presentazione del piano industriale. "Contavamo di presentarlo all'inizio dell'anno ma evidentemente alcune evoluzioni di mercato che si stanno aprendo fanno si che dovremmo integrarlo con le altre opportunita' che si stanno venendo a creare", ha aggiunto Battisti, secondo cui le Fs hanno "la maturita' industriale di poter garantire la leadership su un progetto integrato di mobilita' del paese". "Ci aspettiamo che ci vengano ufficializzate le condizioni dopodiche' partiamo con il lavoro. Vedremo risultati in tempi giusti. Saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni. Quindi non vedo un ruolo dei commissari, se non quello della gestione del prestito ponte", ha concluso riferendosi al passaggio di Luigi Gubitosi da commissario ad ad di Tim.