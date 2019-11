Alitalia, Patuanelli: ok a Lufthansa. Ma acquisisca quota. Manca quel quid..

Alitalia, Patuanelli: ok a Lufthansa ma acquisisca quota - "Lufhtansa chiede cose che si possono ottenere, deve forse fare un piccolo sforzo iniziale e cioe' compartecipare all'equity da subito, ma anche la proposta di Delta" e' positiva, "con piccoli accorgimenti interessanti. Credo manchi quel quid in piu' che cercheremo creare nelle prossime ore". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli a Class Cnbc.

Alitalia, Patuanelli: ancora margini per partner tecnici - "Ritengo ancora che ci sia un margine rispetto ai due partner tecnici, Delta e Lufthansa, che ha presentato un interessamento in modo spontaneo. Credo che ci siano ancora margini per arrivare a una conclusione". Lo ha detto il ministro Stefano Patuanelli a Class Cnbc parlando del dossier Alitalia.