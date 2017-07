Alitalia, perdita da 100 milioni al mese

Nei primi due mesi dell'anno l'Alitalia ha messo insieme una perdita di poco superiore ai 200 milioni di euro. E' quanto emerge dalla pubblicazione dei documenti relativi alla richiesta di ammissione all'amministrazione straordinaria, che sono stati resi disponibili sul sito della compagnia.

Dalle tabelle allegate alla documentazione emerge che il conto economico è migliorato - rispetto ai primi due mesi del 2016 - nelle prime righe, con ricavi operativi saliti da 358 a 364 milioni. Ma le voci di costo per il carburante, i servizi, il personale e le svalutazioni hanno portato nettamente in rosso i conti e confermato le difficoltà a far quadrare i conti emerse nei mesi scorsi.

La compagnia - che è ora affidata alle cure dei tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari - ha incassato un prestito ponte dallo Stato del valore di 600 milioni, che i commissari (che hanno attivato altre azioni di contenimento dei costi) sperano sia sufficiente per arrivare a coprire l'intero 2017. Ma la cruda realtà dei numeri di inizio anno dice quanto l'impresa sia complicata.