Alitalia, prorogato al 15 luglio termine offerta vincolante FS

Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha autorizzato i commissari straordinari Alitalia a comunicare a Ferrovie dello Stato la proroga sino al prossimo 15 luglio del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia. Lo riferisce il ministero dello Sviluppo con una nota, spiegando che la proroga ha il fine di permettere il consolidamento del consorzio acquirente con i soggetti che sinora hanno manifestato il proprio interesse in relazione al dossier.