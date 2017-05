Alitalia, pubblicato il bando: offerte entro il 5 giugno

I commissari straordinari di Alitalia, "ricevuta l'autorizzazione dal ministero dello Sviluppo Economico, hanno proceduto oggi alla pubblicizzazione del 'Bando per la raccolta di manifestazioni di interesse' non vincolanti, in conformita' con quanto previsto dal decreto legge numero 55, del 2 maggio 2017, volto all'avvio della prima fase della procedura di Amministrazione Straordinaria". Lo annucnia la compagnia in una nota e spiega: "Il testo del bando e' disponibile sul sito corporate.alitalia.it. I soggetti interessati avranno tempo fino al 5 giugno 2017 per presentare le manifestazioni di interesse".

Il bando, "che e' esteso ad un'ampia platea di operatori e soluzioni, mira a raccogliere le manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinari". I soggetti interessati, si legge, dovranno proporre "i contenuti del possibile programma di recupero dell'equilibrio economico dell'attivita' imprenditoriale" delle societa' del gruppo in amministrazione straordinaria. Le soluzioni potranno avvenire "tramite cessione unitaria dei complessi aziendali dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa", con una "ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento), ma anche "tramite la cessione di complessi di beni e contratti dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa". E "ciascun soggetto invitato potra' formulare proposte anche per piu' di uno degli indirizzi indicati", "fermo restando che ciascuna di tali proposte dovra' essere pertinente ad uno solo degli Indirizzi".

Riguardo ai soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse possono essere "imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalita', sia singolarmente sia congiuntamente con altre imprese individuali o in forma societaria (le Cordate) in possesso della necessaria idoneita' e competenza per elaborare le proposte conformemente agli Indirizzi" previsti dal bando". Ai soggetti ammessi "sara' comunque consentito, nel corso della procedura, costituire e/o modificare cordate - anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse ai sensi del presente invito - secondo termini e modalita' che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della procedura".

Comunque sono stati posti dei limiti di idoneita': non saranno in ogni caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse presentate da imprese individuali o in forma societaria che si siano trovate, nei 12 mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'invito, o si trovino oggi, in stato di liquidazione, o siano state sottoposte, nei (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'Invito o siano sottoposte oggi, in conformita' alla legislazione dello Stato di appartenenza, a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell'attivita' o l'assoggettamento a gestione coattiva in conformita' alla legislazione dello Stato di appartenenza. Sono escluse dal bando le imprese per le quali l'imprenditore, ovvero nel caso di imprese in forma societaria, i componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo, siano stati o siano soggetti a condanna definitiva o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena.