Alitalia, sì di Delta Airlines: partirà con il 10%

Delta Airlines inizia la sua avventura con la Nuova Alitalia: quota di partenza (10%), pari a quella detenuta in Air France Klm. Ma, come riporta il Messaggero, con la prospettiva di raddoppiarla prima del termine del piano di quattro anni.

Al termine del negoziato con Ed Bastian, ad di Delta, Gianfranco Battisti (ad di Ferrovie) rientra a Roma, assieme a uno dei commissari (Stefano Paleari) che lo ha accompagnato nel week end ad Atlanta, con questo accordo che permette di realizzare una delle condizioni più importanti poste dal cda di Fs per portare a termine l'acquisizione: la presenza di un partner Industriale, anche se non «con una significativa partecipazione» come era scritto nell'offerta vincolante del 31 ottobre consegnata ai commissari blindata da una garanzia bancaria di Unicredit di 17,5 milioni a conferma degli impegni assunti.

La partecipazione bassa del socio industriale costringe Ferrovie a dover alzare l'apporto di partenza al 40% rispetto all'originario 30%.