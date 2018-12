Alitalia, il piano di Fs: coinvolgere Delta e Easyjet. Quota stato intorno 14%

Le Fs spa puntano a coinvolgere Delta ed Easyjet nel piano di salvataggio e rilancio di Alitalia mentre lo Stato manterrebbe una quota intorno al quattordici quindic per cento, in linea con le altre big europee. Sono queste le indicazioni contenute in un documento letto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai rappresentanti delle sedici sigle sindacali convocate oggi al Mise. A riferirlo sono fonti presenti alla riunione. Intanto, il 31 dicembre prossimo terminerà la due diligence che le Fs stanno svolgendo in queste settimane.

ALITALIA: DI MAIO A SINDACATI, IPOTESI PARTECIPAZIONE STATO DA SOTTOPORRE A UE

Il governo starebbe studiando l'ingresso diretto del Mef in Alitalia ma l'ipotesi di una partecipazione diretta dello Stato dovrà essere sottoposta all'Unione europea. A spiegarlo ai sindacati, secondo quanto riferiscono fonti presenti all'incontro, è stato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio preannunciando una "trattativa serrata" con Bruxelles. Entro fine gennaio si saprà il futuro assetto societario di Alitalia.