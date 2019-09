Alitalia verso un'altra proroga. Fs-Atlantia vogliono stanare Delta. Rumors

Si complica il piano di salvataggio dell'Alitalia che va verso un’altra proroga. Mentre il neo ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli prova nonostante a scongiurare ulteriori rinvii (il 15 settembre scadrebbe il termine), Fs e Atlantia chiedono maggiori garanzie al socio americano Delta. Secondo quanto scrive Milano Finanza, il salvataggio della compagnia di bandiera potrebbe rappresentare la prima grana da risolvere per il nuovo governo M5S-Pd.



Fs e Atlantia chiedono infatti maggiori garanzie a Delta, attraverso l’impegno a ricapitalizzare, andando oltre il gettone iniziale di 100 milioni di euro per far partire la newco. Gesto che attraverso un aumento della quota in partenza, dall’attuale 10%, scrive MF, verrebbe visto come un segno tangibile di impegno.



Ma ad agitare le acque sono soprattutto questioni che rimandano a Delta: la nuova jv transatlantica Blue Skies, con Virgin e Air France-Klm, relega Alitalia in un ruolo marginale, ostacolandone lo sviluppo nel ricco mercato nordamericano, ma pone anche problemi di antitrust, che andranno sciolti dal Dipartimento federale dei Trasporti, titolato a concedere la cosiddetta immunità ai partner dell’alleanza.



Al momento l’unica certezza è che Air France-Klm non si metterà di mezzo come nella precedente jv transatlantica, ma questo di per sé non garantisce ad Alitalia il via libera a nuove rotte. Il 15 settembre è una data troppo vicina per sbrogliare la matassa, così la nuova Alitalia si prenderà più tempo per decollare.