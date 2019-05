Alkemy da AIM a MTA-STAR: il CDA sottoporrà la proposta

Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (tiker: ALK), rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione (CdA) ha deliberato di sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti il Progetto di Ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), eventualmente segmento STAR.

Il passaggio delle azioni all’MTA (eventualmente segmento STAR) consentirà alla Società di godere di una maggiore visibilità presso la Comunità Finanziaria, in particolar modo tra gli investitori istituzionali, con un indubbio ritorno complessivo, anche di immagine, anche grazie agli elevati requisiti richiesti in termini di trasparenza, informativa societaria e Corporate Governance, in particolare sul segmento STAR.

Il CdA odierno ha conferito mandato al Presidente e/o Amministratore Delegato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società per l'approvazione delle deliberazioni prodromiche al processo di quotazione sull'MTA, in sede ordinaria e straordinaria.

In particolare, in sede ordinaria, l’assemblea sarà chiamata – tra l’altro – a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in considerazione del fatto che, in data odierna, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno rimesso il proprio mandato, con effetto dalla data dell’entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ciò al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista della prospettata quotazione delle azioni ordinarie della Società sull’MTA, di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate e con la best practice. La convocanda Assemblea sarà altresì chiamata, in vista della quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA e della conseguente assunzione dello status di ente di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 39/2010, a conferire un incarico di revisione legale dei conti novennale ai sensi di legge.

In sede straordinaria l’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad adottare un nuovo Statuto Sociale al fine di renderlo conforme alla disciplina del TUF, nonché ad approvare la proposta di attribuzione di una delega ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, che potrà essere funzionale al perseguimento tanto di obiettivi strategici e di espansione, nonché di rafforzamento patrimoniale, quanto di obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di amministratori e/o dipendenti (o soggetti equiparabili) chiave, anche attraverso piani di incentivazione basati su azioni e/o strumenti finanziari.

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.alkemy.com – sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.