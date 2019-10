Alkemy: presentate domande a Consob e a Borsa Italiana

Presentata a Consob la domanda di approvazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni di Alkemy S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario. Contestualmente presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Alkemy sull’MTA, segmento STAR.

Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello di business e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha depositato presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto Informativo ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Delegato UE n. 2019/980 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”).

Contestualmente Alkemy ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle Azioni sull’MTA e la richiesta della qualifica STAR, nonché richiesta di revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, subordinatamente alla contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sull’MTA, eventualmente segmento STAR (ricorrendone i presupposti).

Sponsor della Società è Intermonte SIM S.p.A.; Chiomenti è il consulente legale dell’Emittente, mentre KPMG S.p.A. ha agito in qualità di società di revisione; Epyon ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo.