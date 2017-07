Alla Sga arriva Natale. L'ex UniCredit gestirà gli Npl delle Venete. Rumors

Spunta Marina Natale, ex vicedg di Unicredit, per il ruolo di a.d. della Sga, la Societa' gestione attivi nata 21 anni fa per il salvataggio del Banco Napoli e da 10 mesi sotto il controllo del Tesoro che l'ha trasformata nella bad bank delle banche venete. Lo scrive Il Messaggero spiegando che nel pomeriggio di oggi torna a riunirsi l'assemblea Sga, andata deserta due volte, per il rinnovo del cda che sara' di 3 membri, secondo quanto stabilito dal decreto salva-venete: il presidente e un consigliere saranno funzionari del Tesoro.

Per assicurare la continuita' di Sga, all'attuale a.d. Roberto Romagnoli verra' riservato un ruolo manageriale in funzione anche dell'esperienza e capacita' dando supporto alla Natale. Alla Sga il decreto ha attribuito 17,5 miliardi di crediti deteriorati lordi (9,6 mld al netto delle rettifiche) di PopVicenza e Veneto Banca: 8,9 miliardi sono sofferenze, 8,4 inadempienze probabili e 0,2 scaduti. Nel provvedimento si stima un recupero pari a 4,2 miliardi di sofferenze lorde.