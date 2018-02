Alleanza Assicurazioni festeggia 120 anni di storia con un 2017 da record

Davide Passero, AD di Alleanza Assicurazioni, alla convention annuale a Genova ha commentato i risultati positivi del 2017.

Alleanza festeggia 120 anni annunciando un 2017 da record: +9% nuova produzione a 2,2 miliardi e raccolta totale in crescita

Alleanza ha annunciato oggi i risultati da record del 2017: a fronte di un mercato Vita in contrazione, la nuova produzione della società è cresciuta del 9% arrivando a 2,2 miliardi di euro e portando la Raccolta Totale a 4,9 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Alla Convention annuale, che si è tenuta oggi ai Magazzini del Cotone a Genova, l’Amministratore Delegato Davide Passero ha annunciato i risultati del 2017 e delineato la strategia di crescita sostenibile, davanti a una platea di 700 persone ed oltre 15.000 collaboratori collegati in diretta streaming.

Le parole di Davide Passero, AD di Alleanza, sulla crescita degli ultimi anni

Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, ha commentato: “Negli ultimi tre anni abbiamo impresso un'accelerazione alla nostra organizzazione in un momento di grande cambiamento dove sono i clienti a essere protagonisti. Ci siamo focalizzati su importanti investimenti in prodotti, formazione e tecnologia per garantire più elevati standard di consulenza e assistenza verso i clienti. Questa strategia di crescita sostenibile ci ha consentito di ottenere risultati in costante crescita e di conseguire il nuovo record storico di produzione a 2,2 miliardi”.

Nel dettaglio, negli ultimi tre anni, la Nuova Produzione è cresciuta del 34,2% ( 2,2 miliardi 2017 contro il 2014 con1,6 miliardi) e la Raccolta Netta è più che raddoppiata (passando da 740 milioni nel 2014 a 1,6 miliardi nel 2017). Risultati positivi che, nell’ultimo triennio, hanno consentito ad Alleanza di guadagnare quattro posizioni nella classifica italiana delle Compagnie Vita, passando dalla 9° alla 5° posizione. Inoltre, il completamento della digitalizzazione della rete e l’innalzamento degli standard di servizio hanno migliorato la soddisfazione del Cliente: l’Nps (Net promoter score) di quest’anno ha raggiunto il 17,3%, più che raddoppiato rispetto al 7,3% del 2016.

Alleanza, presentato il nuovo piano di risparmio intelligente Smart Capital

La Convention annuale è stata anche l’occasione per lanciare Smart Capital, il nuovo piano di risparmio intelligente che completa la gamma dei prodotti ibridi della Compagnia. Smart Capital è pensato per un cliente con profilo di rischio medio-basso che vuole intraprendere un piano di risparmio nel medio periodo (5-10 anni); cerca la massima flessibilità d’investimento scegliendo un mix tra la Gestione separata San Giorgio e 3 fondi OICR a diverso grado rischio; e un può optare per livelli di protezione differenziati per sé e per la propria famiglia.

120 anni di storia per Alleanza Assicurazioni: il commento di Marco Sesana, Country Manager e AD di Generali Italia

“Da 120 anni Alleanza cresce insieme al nostro Paese accanto alle famiglie italiane - ha dichiarato Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia - Un cammino lungo, affascinante e ricco di sfide, che Alleanza ha saputo sempre cogliere trasformandole in successi. Negli anni, alla solidità della struttura della Compagnia e al suo modello unico di rete agenziale, si è affiancata una grande dinamicità nel cogliere, prima di altri, i segnali provenienti del mercato e dal contesto socio-economico: come dimostra il recente completamento del più grande programma di digitalizzazione europeo”.

Il 12 ottobre 1898 nasce, a Genova, Alleanza Società di Assicurazioni. I fondatori sono Evan Mackenzie, Giacomo Castelbolognesi, Enrico Rava e Giuseppe Corradi, tutti esponenti di spicco del mondo della banca e della finanza nazionale e internazionale. Il Ramo Vita rappresenta da subito l'attività più importante della Società che, nei primi anni, opera anche nel Ramo Infortuni e in quello dei Trasporti Marittimi. Al 31 dicembre 1900 la società già figura, per quanto concerne il valore del portafoglio vita, ai primi posti della graduatoria nazionale. Mackenzie riesce a rendere Alleanza una realtà già molto affidabile e solida, forte di una rete di 345 tra rappresentanze e agenzie dislocate per lo più nel Regno d'Italia. Nel 1934 Alleanza viene acquisita dalle Assicurazioni Generali di Trieste. Sotto la direzione Gasbarri si avvia, infatti, il modello basato sulle "agenzie in economia": gli agenti diventano dipendenti e partecipano agli utili dell'azienda. Vengono inoltre tenute a battesimo le cosiddette "polizze popolari", prodotti che prevedono versamenti mensili di importo modesto con taglio e durata fissi, per andare incontro alle necessità di risparmio anche dei ceti meno abbienti. Il patrimonio è cresciuto, la rete si è modificata, la società fondata da Mackenzie è profondamente mutata: si presenta, oggi, quale società capace di gestire le complesse dinamiche degli attuali mercati assicurativi e finanziari.