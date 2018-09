Alleanza Assicurazioni, record di crescita nel suo 120° anniversario

I 120 anni di Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali. L'intervista all'ad Davide Passero

Alleanza Assicurazioni, nell'anno del suo 120° anniversario, ha deciso di puntare sulla nuova frontiera della protezione salute, con il lancio di un nuovo piano di protezione per le famiglie chiamato “Semplice con Alleanza”.

Si celebra proprio quest’anno il 120° anniversario della compagnia (oggi parte del Gruppo Generali) che è stata fondata a Genova il 12 ottobre 1898, importando in Italia il modello anglosassone delle assicurazioni popolari e oggi ha una forte solidità, con un indice di solvibilità del 292%.

Negli ultimi quattro anni, Alleanza ha ottenuto risultati importanti in termini di crescita: +34% nella raccolta nuova produzione. I due driver di questo percorso sono stati: la digitalizzazione della rete distributiva e il passaggio da un’offerta tradizionale a gestione separata a prodotti ibridi.

Negli ultimi anni, Alleanza ha adottato una copertura con tecnologia digitale dell’intera rete distributiva (di 15.000 persone), che rappresenta il più importante programma di digitalizzazione di una compagnia assicurativa in Europa.

Dal 1° ottobre entrerà in vigore in Italia l’Insurance Distribution Directive in materia di distribuzione assicurativa, che mira a rendere più consapevole il cliente delle proprie decisioni di acquisto. Secondo l’amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, la direttiva è paragonabile negli effetti alla MiFID nel settore bancario: rappresenterà un cambio di paradigma nel mercato assicurativo e le compagnie dovranno essere capaci di rispondere alle nuove esigenze. Alleanza intende puntare, perciò, anche sull’eccellenza commerciale con una rete che è già IDD compliant.

Tra i pilastri della direttiva IDD: l’adeguatezza nell’offerta e nella consulenza, obblighi informativi stringenti in termini di aumento della trasparenza (nei contratti e nei costi) e un ciclo articolato di “product governance” con una chiara indicazione del target market per il quale ogni prodotto assicurativo è pensato.

Alleanza Assicurazioni, 120 anni: l’intervista all’amministratore delegato Davide Passero

Negli ultimi quattro anni, la compagnia ha avuto una forte crescita, passando dal 9° al 5° posto tra le imprese vita italiane. “La crescita - spiega ad Affaritalianit.it Davide Passero, ad di Alleanza Assicurazioni - è un risultato importante di una strategia che abbiamo adottato quattro anni fa e che abbiamo voluto chiamare “strategia per una crescita sostenibile”. “Anche i primi mesi di quest’anno ci danno ragione, con un’ulteriore crescita. Abbiamo raggiunto il record storico, nei 120 anni della compagnia, di produzione”.

Alleanza Assicurazioni: la nuova frontiera della protezione salute

La nuova frontiera nel percorso di crescita di Alleanza Assicurazioni - oltre al settore risparmio, previdenza e investimenti - sarà il tema della protezione salute, che dal punto di vista sociale è estremamente rilevante, ha ricordato Passero. “Ogni anno in Italia le famiglie spendono più di 36 miliardi di euro in prestazioni sanitarie, poco più di un italiano su 10 possiede una polizza salute e ciò conferma che gli italiani sono sotto-assicurati”. La compagnia ha deciso di lanciare quindi “Semplice con Alleanza”, un nuovo piano di protezione salute per le famiglie con protezione per lesioni da infortunio o malattia, interventi chirurgici, salute dei minori e stabilizzazione del reddito (con copertura in caso di perdita del posto di lavoro).

Alleanza Assicurazioni: la festa nelle piazze per i 120 anni

Il 29 settembre si celebreranno ufficialmente i 120 anni di storia di Alleanza in 120 piazze italiane: in ogni piazza migliaia di bambini si riuniranno per formare una “lettera vivente” in modo da scrivere tutti insieme #lafrasesuperlunghissima, che sarà anche l’hashtag per lanciare il trend dell’evento. Un’azione di solidarietà per raccogliere fondi a favore dei bambini in condizioni di disagio con la Onlus Albero della Vita.