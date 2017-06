Alleanza: con Profilo&Dialogo aiutiamo i clienti a perseguire i loro obiettivi

Si chiama Profilo&Dialogo la nuova piattaforma di relazione con il cliente di Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali che opera su tutto il territorio nazionale con 15mila consulenti assicurativi al servizio di 2 milioni di clienti. Una piattaforma che nasce per il coinvolgimento attivo del cliente nel processo di analisi dei bisogni, come spiega Marco Oddone, Responsabile Marketing & Distribution Alleanza: “Una piccola premessa: Alleanza ha iniziato un importante processo di digitalizzazione della propria rete, partita già dal 2014. Oggi abbiamo oltre 3500 consulenti dotati di tablet dove risiede Profilo&Dialogo, la nuova piattaforma di relazione con il cliente di Alleanza. Uno strumento che gestisce tutto il processo di relazione con il cliente, dal momento del primo contatto a quello in cui questi decide di sottoscrivere un prodotto, per proseguire nel post vendita.

Nell’applicativo in uso alla rete abbiamo una prima parte dedicata all'organizzazione e alla pianificazione dell'attività una seconda parte dedicata al dialogo e alla relazione con il cliente e quindi alla finalizzazione della scelta di investimento. Per passare infine alla vera e propria sottoscrizione in digitale del contratto. Alleanza si puo’ definire front runner sul mercato non solo italiano, ma anche europeo per quanto riguarda la digitalizzazione della propria rete. “Stiamo dotando progressivamente tutta la struttura di vendita, così da permettere a tutti quanti di gestire in modo innovativo e professionale la relazione con il cliente. Il nostro percorso proseguirà così a pieno ritmo nel 2018”, evidenzia Oddone.



La chiave è capire i bisogni reali del cliente

La nuova piattaforma digitale di Alleanza ha obiettivi ambiziosi. Ancora Oddone: “Con Profilo&Dialogo abbiamo cercato di creare qualcosa di nuovo che coinvolga maggiormente il cliente; uno strumento professionale che permetta di cambiare il paradigma del contatto focalizzando il consulente non sul prodotto ma sulla comprensione reale dei bisogni del cliente, ciò grazie alle funzionalità offerte dalla nuova piattaforma. Uno strumento costruito per parlare con il cliente dei suoi progetti di vita, a partire dai primissimi obiettivi di risparmio: l'acquisto di una casa, la propria pensione, le proprie passioni, lo studio dei figli... Così per il cliente è più facile instaurare un dialogo, fare emergere le reali motivazioni di risparmio e di investimento, arrivando ad avere una fotografia concreta e condivisibile di quelle che sono le possibilità sulla base degli obiettivi. Il risultato sarà una efficiente allocazione di risparmio e di patrimonio per avvicinarsi il più possibile agli obiettivi desiderati. In questo modo vogliamo entrare in sintonia massima con il cliente per instaurare un rapporto duraturo di lungo periodo accompagnandolo nel suo percorso di vita”.

Alleanza: “con Profilo&Dialogo portiamo la nostra professionalità direttamente a casa del cliente”

“Non ci occupiamo solo di risparmio e investimenti ma siamo anche riconosciuti come professionisti preparati in ambito previdenziale, dove siamo tra i leader del mercato, e nell’ambito delle soluzioni di protezione familiare”, sottolinea Oddone. Alleanza è stata storicamente sempre presente sul territorio in modo capillare e vicina alle famiglie italiane “aiutando intere generazioni a costruire risparmio e coronare sogni di vita”. E proprio la vicinanza che ha fatto di Alleanza una rete di professionisti che porta la propria consulenza direttamente a domicilio dei propri clienti. “Esattamente come oggi succede in tanti ambiti, dove il massimo servizio per il cliente è quello di ricevere direttamente a casa propria un acquisto o un servizio. Per questo non ci dispiace immaginarci come una sorta di “Amazon con le gambe” ovvero professionisti che sanno prestare un servizio di qualità là dove il cliente desidera essere massimamente servito”, rimarca Oddone.



“Con Profilo&Dialogo anticipiamo quanto richiederà la nuova normativa europea”

Il modello di relazione con il cliente è basato sul dialogo e la profonda conoscenza del cliente, come dice Oddone: “Chiediamo alla nostra rete di avere almeno due visite con il cliente. Nella prima ci si deve conoscere: è un passaggio molto importante, si deve creare la conoscenza e cominciare a mettere le basi della relazione. Solo in una seconda visita il nostro consulente, avendo sistematizzato e creato una fotografia della situazione patrimoniale e reddituale, illustra e condivide quali risorse utilizzare e come. Così cliente e consulente, decidono insieme quale sia la miglior soluzione rispetto al bisogno manifestato potendo così arrivare ad una preventivazione della soluzione individuata e alla vera e propria finalizzazione contrattuale, tutto al 100% digitalizzato. Il nostro percorso vuole quindi essere diverso dalla classica impostazione commerciale tutta focalizzata sulla soluzione prodotto: abbiamo competenze e strumenti per instaurare una relazione più profonda e professionale con il cliente”. Profilo&Dialogo è stato lanciato nello scorso aprile, ed è supportato da una capillare e puntuale attività di formazione della nostra rete commerciale: “Questo ci permetterà di essere pronti a recepire nel febbraio 2018 le nuove disposizioni europee (Insurance Distribution Directive) che richiedono una accurata profilazione della clientela. Vogliamo essere i primi ad applicare i nuovi dettami in forma digitalizzata”, ha chiosato Oddone.