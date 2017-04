Allianz, Claudia Parzani nominata nuova presidente

Claudia Parzani

Il 28 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di Allianz S.p.A ha nominato presidente Claudia Parzani, già membro del Board dal 2014. La Parzani succede a Carlo Salvatori, che ha presieduto la Società dal 25 maggio 2012 fino ad oggi.

Il Cda di Allianz spa e' stato rinnovato e ha confermato Klaus-Peter Roehler, alla guida della societa' dal gennaio 2014, quale amministratore delegato e vicepresidente Sirma Gotovats e i seguenti consiglieri: Gunther Thallinger (Membro del board of Management di Allianz, con responsabilita' per "Investment Management" e "Global Life & Health"), Christian Galizzi (Business Division Western & Southern Europe di Allianz) e Gianfelice Rocca (Presidente Gruppo Techint). Sergio Balbinot, componente del board of management di Allianz, con la responsabilita' per i mercati Insurance Western & Southern Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific, ha commentato: "Desidero ringraziare Carlo Salvatori per aver messo a disposizione del nostro gruppo, negli ultimi cinque anni, la sua straordinaria esperienza e competenza in questo settore. Claudia Parzani, cui auguro buon lavoro, porta in dote ad Allianz Italia la sua competenza professionale nel campo della corporate governance. Sono certo che Claudia potra' garantire continuita' con l'impeccabile presidenza svolta da Carlo Salvatori".

Claudia Parzani è partner dello studio legale internazionale Linklaters dal 2007, nel dipartimento di Capital Markets, ed è Managing Partner per l’area Western Europe dal novembre 2016. E’ laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano. Prima di entrare in Linklaters, come scrive key4biz.it , ha maturato la propria esperienza collaborando presso uno dei primi studi legali inglesi a entrare nel mercato italiano e poi presso uno studio legale americano anche in qualità di Partner.

Da sempre attenta di temi di diversity, ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Valore D – la prima associazione di grandi imprese creata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda – dal giugno 2009 al novembre 2016, e dal giugno 2013 al giugno 2016 è stata Presidente dell’Associazione.

Nel 2012 è stata nominata avvocato donna dell’anno da Top Legal e secondo il Financial Times – The Innovative Lawyer è tra i 10 avvocati più innovativi del 2013. Nel 2014 è stata nominata terzo avvocato più potente di Italia secondo la classifica stilata da Legal Community.