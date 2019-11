Allianz conquista il mercato cinese. Apre la prima compagnia tutta tedesca

Allianz batte i concorrenti e diventa la prima compagnia a ricevere l’approvazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission per avviare l’operatività della prima società di partecipazione assicurativa interamente straniera in Cina.

Con sede a Shanghai, l’Allianz (China) Insurance Holding Company Limited sosterrà le ambizioni di crescita nel Paese del gruppo assicurativo tedesco, migliorando la flessibilità strategica e finanziaria di Allianz per cogliere le opportunità commerciali, aumentare gli investimenti e promuovere il successo a lungo termine sul mercato.

Nell’operazione, scrive Milano Finanza, è stato determinate il ruolo di Sergio Balbinot presidente della holding al fianco dell’amministratore delegato Solmaz Altin. Il via libera dell’autorità cinese è diretta conseguenza del cambiamento politico degli ultimi anni avviato nel Paese che punta ad attrarre maggiori investimenti finanziari dall’estero.



Non a caso mesi scorsi il presidente Xi Jinping aveva anticipato l’intenzione di favorire l’accesso di operatori stranieri sul mercato finanziario cinese, in particolare nelle assicurazioni. Precedentemente lo Stato cinese doveva possedere almeno il 51% delle imprese di assicurazione e delle società di servizi finanziari di proprietà straniera. Ma con questo cambiamento radicale si prevede l’arrivo di una ondata di assicuratori internazionali in territorio cinese e Allianz è appunto la prima.