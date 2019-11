Allianz: da gennaio sede legale da Trieste a Milano - Dal primo gennaio prossimo la sede legale della Allianz si trasferira' da Trieste a Milano. Lo ha deciso il CdA di Allianz Spa riunitosi oggi. La "modifica della sede legale della Societa' da Trieste a Milano" dovra' essere ovviamente autorizzata da IVASS. La compagnia ha precisato che, "in linea con il costante impegno di Allianz per la citta' di Trieste e per la Regione Friuli Venezia Giulia, non ci saranno ne' ricadute occupazionali, ne' impatti sul gettito fiscale".



Allianz: Fedriga, gruppo chiarisca spostamento sede a Milano - "Voglio avere dei chiarimenti, non mi hanno contattato, li contatto io". Lo ha detto il Governatore Fvg Massimiliano Fedriga intervenendo in diretta Facebook, riferendosi alla decisione del CdA di Allianz di trasferire la sede legale del Gruppo assicurativo da Trieste a Milano. "Fortunatamente abbiamo cambiato il sistema con cui tratteniamo le imposte, pero' voglio avere dei chiarimenti - ha ribadito - Se vengono fatte scelte di questo tipo, penso che sia cortesia istituzionale perlomeno avvisare il territorio che ospita la sede. Se necessario - conclude - prendero' posizioni forti".



Allianz: Serracchiani, sede legale a Milano e' brutta notizia - "E' una brutta notizia e un indubbio colpo al prestigio di Trieste e della regione intera. Auspico che le rassicurazioni della societa' sui livelli occupazionali non siano di maniera e che non si affievoliscano nel tempo". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando la decisione del CdA di Allianz Spa di trasferire dal primo gennaio prossimo la sede legale da Trieste a Milano. "Stiamo vedendo anche in questi giorni come sia difficile reindirizzare le decisioni di grandi societa' ma - aggiunge la parlamentare - voglio credere che il presidente Fedriga abbia fatto un tentativo per evitare questa diminuzione alla citta', e che le interlocuzioni siano ancora in corso". Per Serracchiani, gia' presidente della Regione "quando abbiamo governato, e' stato provvidenziale aver pensato a mettere in sicurezza il gettito fiscale".