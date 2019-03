Allianz investe negli animali. Con un fondo

Arriva in Italia il fondo di Allianz dedicato agli animali domestici: cani, gatti ma anche pesci in acquario. Si chiama Allianz Pet and Animal Wellbeing (benessere animale) ed è stato lanciato a inizio anno da Allianz Global Investors, il braccio di gestione patrimoniale del colosso assicurativo tedesco. A gennaio c'è stato il debutto in Germania, Austria, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna. In febbraio è stata la volta di Francia, Svizzera e Portogallo. E adesso l'ingresso nel mercato italiano.

Primo nel suo genere in Italia, scrive Italia Oggi, il fondo investe a livello internazionale in una trentina di titoli azionari di aziende che operano nel settore degli animali domestici e d'allevamento. Comprende i titoli di produttori di alimenti e mangimi, distributori online, compagnie di assicurazione nel ramo animali, aziende farmaceutiche.