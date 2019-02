Alstom-Siemens, no dell'Antitrust. Parigi: "Così si fa un favore alla Cina"

Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha confermato il veto della Commissione europea al progetto di fusione tra la francese Alstom e la tedesca Siemens, parlando di "un errore" che "favorirà gli interessi" della Cina.

"Credo - ha affermato il ministro intervistato da France 2 - che i giochi siano chiusi. Mi rammarico profondamente perchè lo ritengo un errore economico", "un errore politico" che "indebolisce l'Europa", ha aggiunto.





"Il ruolo della Commissione europea, delle istituzioni europee - ha proseguito Le Maire - è di difendere gli interessi economici e industriali europei".

Già nelle ultime ore, il no della commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager alla nascita del gigante europeo delle ferrovie era apparso cosa fatta.

Questa decisione, ha detto ancora Le Maire, "impedisce ad Alstom e Siemens, i due campioni della segnaletica e delle ferrovie, di fondersi per avere lo stesso peso del grande campione dell'industria cinese".

Per il ministro francese, in Europa ci sono "regole obsolete che bisogna riformare". "L'esposizione alla concorrenza e' il motore piu' importante per diventare campioni ciascuno nel proprio settore e otterremo il massimo quando la concorrenza e' aperta e si svolge su un piano di parita''. Con queste parole la commissaria alla concorrenza Ue Margrethe Vestager si è presentata alla platea dei rappresentanti del business europeo a un paio d'ore dalla decisione comunitaria che, come ha confermato il ministro francese Bruno Le Maire, e' attesa bocciare il progetto di concentrazione Alstom/Siemens nel settore ferroviario.

Vestager non ha citato il caso, ma il suo intervento e' risuonato come anticipatore della decisione.