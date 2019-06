ALTAGAMMA, Lusso personale in crescita fino al 6%

Pubblicati gli aggiornamenti del Monitor Altagamma sui Mercati Mondiali, realizzato da Bain&Company in collaborazione con Altagamma, e dell’Altagamma Consensus 2019, elaborato da 10 anni da Altagamma con il contributo dei maggiori analisti internazionali specializzati.

Secondo il Monitor Altagamma sui Mercati Mondiali, il mercato globale dei beni personali di alta gamma ha raggiunto nel 2018 i €260 miliardi, con un tasso costante di crescita intorno al 6%. Nel primo quarter del 2019, continua la performance positiva: “Cina” e “turismo in crescita in Europa” sono i fattori chiave dell’incremento registrato, solo parzialmente calmierato da un temporaneo indebolimento nella fiducia dei consumatori americani. Per l’anno in corso, le previsioni parlano di una crescita a tassi costanti del +4/6% (€271-276 miliardi). Vengono confermate le aspettative di crescita nel lungo termine, pari al +3-5% a tassi costanti nel 2025.

L’aggiornamento del Consensus Altagamma 2019, elaborato in collaborazione con 23 analisti internazionali, ha sostanzialmente confermato per il 2019 le previsioni di crescita dei consumi del Personal Luxury indicate a Ottobre 2018. Le migliori performance sono attese per la crescita di borse, calzature e accessori in pelle (+7%). Solida anche la crescita – confermata – di Gioielli e Orologi (+4%) e di Profumi e Cosmetica (+5%). Migliorano rispetto a sette mesi fa, le previsioni per l’abbigliamento, che tocca il +3%.