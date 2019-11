Altroconsumo: Edison Energia ai primi posti per affidabilità

Edison Energia si conferma in vetta alla classifica degli operatori energetici più affidabili nell’indagine realizzata da Altroconsumo

L’inchiesta dell’associazione dei consumatori ha interrogato oltre 23 mila utenti e svolto 500 prove pratiche per dare i voti ai fornitori di energia. Sotto la lente di ingrandimento, oltre alla convenienza, la gestione da parte dei fornitori di tre momenti delicati nel rapporto con il cliente: la descrizione dell’offerta, la fase di attivazione e il servizio di assistenza clienti. Edison Energia ha ottenuto un punteggio alto in tutti gli indicatori presi in esame, compreso quello della soddisfazione dei clienti, sia per la commodity luce che per quella gas.

“Siamo orgogliosi che l’indagine svolta da Altroconsumo riconosca l’impegno di Edison ad assicurare un servizio trasparente, corretto e di alta qualità. La nostra strategia di crescita ha nella centralità del cliente e dei territori il suo punto cardinale con l’ambizione a di generare valore condiviso per la comunità e il consumatore - commenta Massimo Quaglini, amministratore delegato Edison Energia-. In quanto operatore concretamente attivo sul territorio, impegnato nella creazione di valore economico e sociale, siamo particolarmente turbati dagli eventi eccezionali di questi giorni, in particolare a Venezia. Desideriamo esprimere tutta la nostra vicinanza ai cittadini e ai nostri clienti, per i quali abbiamo intrapreso un’iniziativa dedicata in questo momento di difficoltà”.

Secondo i dati presentati dall’associazione, la maggioranza degli italiani è ancora regolata dal mercato tutelato: il 57% dei contratti domestici di energia elettrica e il 50% di quelli gas L’inchiesta si propone come utile vademecum per i clienti che al 1° luglio 2020, quando dovrebbe verificarsi la piena liberalizzazione del mercato dell’energia, dovranno scegliere in modo indipendente il proprio fornitore di luce e gas. Oltre al confronto tra offerte, sono analizzate le pratiche di vendita: se gli operatori applicano condizioni contrattuali trasparenti, se sono strutturati per offrire un buon servizio e se adottano comportamenti corretti, come informarsi sulle abitudini di consumo del cliente, per proporre realmente le offerte più convenienti, e mettere al corrente le persone di tutti i costi che compongono la bolletta.

Edison Energia è la società del Gruppo Edison dedicata alla vendita di energia elettrica e gas naturale a famiglie e clienti business (professionisti, imprese, condomini). La società affianca alla tradizionale offerta energetica un ventaglio di servizi per accrescere comfort e benessere dei suoi clienti.

Edison è pronta a cogliere l’opportunità offerta dalla piena liberalizzazione del mercato dell’energia, contribuendo alla realizzazione di mercato giusto ed equilibrato, che metta il consumatore al centro. Fin dal suo ingresso nel mercato retail nel 2008, ha avviato un confronto permanente con le associazioni dei consumatori, per garantire trasparenza e correttezza delle informazioni e dei comportamenti dei suoi agenti, nonché standard elevati di qualità dei servizi. Attraverso l’istituzione di tavoli di dialogo e la realizzazione di numerose iniziative congiunte, Edison ascolta le esigenze dei consumatori, recepisce le loro osservazioni e suggerimenti, per offrire un servizio sempre più attento ai loro bisogni e accrescerne le garanzie.

Edison mira a supportare un modello di consumatore emancipato e indipendente, protagonista attivo del progresso energetico. Un soggetto produttore e consumatore della sua energia rinnovabile, con cui la società condivide l’impegno ad affrontare la sfida per realizzare un pianeta sostenibile.