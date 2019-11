Alverà (Snam): "Idrogeno, Europa può essere leader"

Sul tema dell'idrogeno l'Europa può giocare un ruolo da leader, ne è convinto l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà

L’utilizzo dell’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili come vettore energetico pulito può essere una risposta ai cambiamenti climatici e l’Europa “può fare la differenza” assumendo un ruolo leader su scala globale. Lo scrive l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà in un intervento pubblicato nell’edizione online del Financial Times.

“Le reti del gas esistenti – sottolinea Alverà – possono aiutare. Gli studi attuali e il progetto pilota di Snam in Italia ci dicono che è possibile sostituire dal 5 al 10% di gas naturale con idrogeno senza investimenti significativi”. Per questo, un impegno degli stati europei a stabilire una quota fissa di idrogeno nelle reti “rappresenterebbe un modo veloce per creare maggiore domanda” in attesa che si sviluppino auto, camion e caldaie. Allo stesso tempo, scrive Alverà, l’Europa potrebbe dare vita a una “Airbus dell’idrogeno” mettendo insieme risorse e competenze per far crescere il mercato degli elettrolizzatori, componenti essenziali per generare idrogeno dall’elettricità rinnovabile attraverso l’elettrolisi. “L’Europa può trasformare in realtà la rivoluzione dell’idrogeno e renderla conveniente per consumatori e aziende, ottenendo al tempo stesso i benefici industriali di questa leadership climatica”.