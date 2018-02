Amazon

Francia: Amazon versera' al fisco 200 mln tasse non pagate

Il gigante americano dell'e-commerce, Amazon, ha annunciato di aver raggointo un accordo con il governo francese per saldare un conto di quasi 200 milioni di euro in tasse non pagate. Amazon e' uno dei giganti tecnologici americani accusati di pagare troppe poche tasse in Europa. L'accordo riguarda una richiesta del governo francese risalente al 2012 e relativa al periodo tra il 2006 al 2010.