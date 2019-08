Amazon, Bezos fa cassa con il 3,75% e si prepara a vivere sulla Luna

Un'accorta vendita in piena tempesta sui mercati finanziari spaventati dai venti di guerra commerciale fra Donald Trump e Xi Jinping oppure cassa per finanziare il suo sogno fanciullesco di andare e colonizzare la Luna?





Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission, fra fine luglio (30 e 31) e inizio agosto (1 e 2), il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha venduto in tutto 1,8 milioni di azioni del colosso dell’e-commerce, circa il 3,75%, la più grande vendita di titoli Amazon mai messa in atto dall’uomo che nel 1994 inventò un nuovo formato commerciale, una libreria online che prima chiamò Cadabra e poi Amazon, dal nome del Rio delle Amazzoni.



Una cessione, nel mezzo della striscia di ribassi più lunga della storia del titolo a Wall Street (in cui sono andati in fumo 120 miliardi di market-cap), che ha permesso al paperone a stelle e strisce di far cassa per 3,3 miliardi e che, dopo aver ceduto alla moglie il 4% a seguito del divorzio miliardario, ha portato ora la propria quota nel più grande store-web del mondo a poco più dell’8%.



Dal quartier generale di Seattle non hanno commentato l'operazione, ma la motivazione, spiega chi segue da vicino le sorti del colosso dell’e-commerce, l’ha indicata lo scorso anno lo stesso uomo più ricco della storia (il suo patrimonio si aggira intorno ai 110 miliardi di dollari, 73-74 gli arrivano direttamente dal suo pacchetto azionario in Amazon): anche se l'ammontare è molto superiore rispetto a quanto annunciato, nel 2018 l’editore del Washington Post aveva fatto sapere la sua intenzione di vendere ogni anno circa un miliardo di dollari in azioni per finanziare Blue Origin.

Bezos ha raccontato spesso come a cinque anni d'età rimase "folgorato" dallo sbarco sulla Luna: Blue Origin così è una società nata nel 2009 che porta avanti il suo progetto di viaggio nello spazio. Iniziato con un focus sul lancio di razzi, l'azienda ora pianifica i primi voli di turismo spaziale a breve. Ma Bezos, che ama descriversi come un uomo dalle grandi passioni, sulla Luna vuole restarci. “È tempo di tornarci, ma questa volta per restare“, ha rivelato a maggio.