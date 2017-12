Amazon, Birkenstock se ne va: "Troppi falsi sulle vendite online"

Duro colpo all'immagine di Amazon. Birkenstock, noto marchio tedesco di calzature, ha infatti annunciato che lascerà la piattaforma di Bezos.

Dal 1 gennaio Birkenstockl interromperà completamente le consegne tramite il rivenditore, col quale l'azienda tedesca spiega che si è verificata "una rottura del rapporto di fiducia". L'azienda scrive infatti in una nota di aver segnalato in varie occasioni la presenza di prodotti contraffatti che violavano il suo marchio e "ingannavano i consumatori".

Secondo la società produttrice di calzature, Amazon avrebbe dovuto, già dopo la prima notifica, "fare tutto quello che era in suo potere per prevenire queste violazioni". Birkenstock ricorda, infine, che le vendite su Amazon erano già state sospese nel gennaio scorso negli Stati Uniti in seguito a una serie di incidenti analoghi.