Amazon, i ricavi fanno +38% a 60,5 miliardi di euro

Amazon continua a stupire il mercato, mettendo a segno conti che battono le attese sia per gli utili che per i ricavi. Il gruppo guidato da Jeff Besos negli ultimi tre mesi del 2017 ha registrato 1,9 miliardi di dollari di utili contro i 749 milioni di dollari dello stesso periodo del 2016. I profitti per azione sono stati di 3,75 dollari, contro 1,54 dollari dello stesso periodo del 2016 e comunque ben oltre le attese degli analisti che erano per soli 1,85 dollari.

Nel periodo, i ricavi del colosso americano del commercio elettronico sono saliti del 38% a 60,5 miliardi di dollari, meglio delle previsioni per 59,83 miliardi e sopra lo stesso periodo del 2016 quando erano stati di 43,7 miliardi di dollari: il dato include le vendite di Whole Foods Market, la catena di supermercati acquisita il 28 agosto 2017 per 13,7 miliardi di dollari. Amazon ha detto che ha guadagnato 789 milioni di dollari dalla riforma fiscale americana.

Nel dettaglio, Amazon Web Services (AWS), la divisione di cloud computing che genera piu' utili, ha garantito un fatturato per 5,11 miliardi, in rialzo dai 3,53 miliardi di un anno prima e oltre le previsioni del mercato per un dato a 4,97 miliardi. In questo mercato, Amazon resta di gran lunga il leader davanti ad Azure di Microsoft ma la competizione si fa agguerrita. Le stime di Amazon per il trimestre in corso, il primo del 2017, hanno soddisfatto. Il gruppo si aspetta ricavi tra i 47,75 miliardi e i 50,75 miliardi di dollari ossia in rialzo del 34-42% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Gli utili operativi sono compresi tra 300 milioni a 1 miliardo; nello stesso periodo del 2016 il dato era stato di 1 miliardo di dollari. La previsione non include altre acquisizioni, investimenti, ristrutturazioni ne' patteggiamenti legali. In attesa dei conti, il titolo Amazon aveva chiuso la seduta in ribasso del 4,2% a 1.390 dollari ad azione. Nel dopo mercato ha guadagnato oltre il 6%, portando il titolo vicino ai 1.500 dollari. Nell'ultimo anno il titolo Amazon ha guadagnato il 70% . La capitalizzazione questa settimana ha toccato quota 700 miliardi di dollari per la prima volta.