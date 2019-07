Amazon nel 2019 creerà mille nuovi posti di lavoro in Italia. 6.500 totali

Amazon aumenta la propria forza lavoro in Italia. Il colosso americano ha annunciato che creerà nelle oltre venti sedi operative nel nostro Paese per un totale di piu' di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine dell'anno, portando il numero complessivo a 6.500 dipendenti, contro i 5.500 di fine 2018. Queste nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza.





Molti dei ruoli saranno disponibili nel nuovo centro di distribuzione che è stato aperto ieri a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino e ulteriori posizioni saranno aperte nei centri di distribuzione già esistenti di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti) e Vercelli, nel centro di smistamento di Casirate d'Adda (Bergamo), il customer service di Cagliari, nei depositi di smistamento distribuiti in tutto il Paese e nel centro direzionale di Milano.



"I nostri investimenti in Italia stanno crescendo rapidamente", ha detto Mariangela Marseglia, country manager Amazon Italia e Spagna, sottolineando che, per raggiungere gli obiettivi fissati, la società è impegnata "a investire in un'infrastruttura logistica sempre più ampia e a trovare talenti per le nostre diverse aree di business, inclusa la ricerca e sviluppo".



Separatamente, Amazon ha anche fatto sapere che quest'anno creerà 1.800 posti di lavoro fissi in Francia, con il totale del Paese che salirà a 9.300 entro fine 2019. La societa' conferma il proprio impegno nel Paese, dove ha investito oltre 2 miliardi di euro dal 2010.