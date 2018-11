Amazon ottiene la qualifica di operatore postale italiano

Amazon diventa ufficialmente un operatore postale in Italia. Entrando dunque a pieno diritto nel mercato della consegna pacchi, in concorrenza con gli altri operatori abilitati come le Poste Italiane. Nei giorni scorsi le controllate Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Transport sono entrate nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico, aggiornato periodicamente, degli operatori postali.

La scorsa estate l'Agcom, Autorita' garante per le comunicazioni, aveva comminato una multa da 300mila euro al gigante della logistica americano per aver esercitato in maniera abusiva l'attivita' postale di consegna completa dei pacchi. Da qui la richiesta, a ottobre scorso, presentata dal gruppo Amazon, di essere inserito nell'elenco ufficiale degli operatori.

Richiesta che, come si desume dal nuovo elenco del Mise, ha avuto il via libera. Le condotte illecite identificate dall'Autorita' riguardavano in particolare, "l'organizzazione di una rete unitaria per svolgere il servizio di consegna dei prodotti di venditori terzi e la gestione dei punti di recapito". Tra gli obblighi derivanti dal nuovo status di operatore postale, per Amazon ci sara' quello di essere sottoposto alla vigilanza dell'Agcom.